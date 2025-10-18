Госветклиники Москвы оказывают ветеринарную помощь экзотическим животным

На прием поступают еноты, тигры и леопарды, рассказал председатель комитета ветеринарии Алексей Сауткин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Число обращений хозяев экзотических животных в госветклиники Москвы составляет порядка 5%. На прием поступают птицы, еноты, тигры и леопарды, сообщил в интервью ТАСС председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

"Если брать статистику оказания ветеринарной помощи, то у нас самый большой процент - это, конечно, собаки. Это 53-54% в общей массе оказания ветеринарных услуг. Где-то около 45% - это кошки, и 35% - это экзотические животные. Это птицы, еноты, всевозможные рептилии, пресмыкающиеся. У нас были и тигры, и леопарды", - рассказал Сауткин.

Председатель комитета уточнил, что в столичных госветклиниках работают специалисты разного профиля. Кроме того, есть ветучреждения, которые специализируются на экзотических животных.

Сауткин подчеркнул, что крупным животным ветеринары иногда оказывают помощь на выезде. "Мы проводим вакцинацию таких крупных животных - как в цирках, так и в зоопарках. Не всегда ветеринарную помощь можно оказать в стационаре, в клинике. Иногда требуется выезд ветеринарного врача именно на место, потому что большое животное не всегда возможно привести в условия стационара", - заключил собеседник ТАСС.

Полный текст интервью будет опубликован 20 октября в 09:00 мск.