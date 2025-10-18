Дело трейдера Лоскутова связано с финансированием "Артподготовки"

Ему вменяют перевод запрещенной в РФ террористической организации в размере 500 рублей

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС, архив

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Московский трейдер одной из брокерских компаний Андрей Лоскутов обвиняется в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Артподготовка". Как говорится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС, сумма вменяемого трейдеру перевода составляет 500 рублей.

"Находясь в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее 2022 года, Лоскутов совершил покупку на криптовалютной бирже в сети Интернет криптовалюты на общую сумму 500 рублей в интересах запрещенной в РФ организации «Артподготовка». Таким образом, фигурант совершил финансирование террористической организации", - говорится в документах.

Ранее Останкинский суд Москвы на два месяца санкционировал арест 41-летнего столичного трейдера брокерской компании "Цифра брокер" Андрея Лоскутова, обвиняемого по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Установлено, что он перевел денежные средства на счета одной из запрещенных и признанных в РФ террористической организаций через систему ЮMoney. По данным следствия, мужчина обладает специальными познаниями в области информационных технологий.

Уголовное дело в отношении трейдера было возбуждено 9 октября. Согласно судебным документам, у Лоскутова высшее образование, он женат, имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей, ранее не судим и трудоустроен трейдером в ООО "Цифра брокер". В этой связи он просил суд не арестовывать его, а избрать более мягкую меру пресечения. Обвинения фигурант отверг.

Как уточняла ТАСС официальный представитель компании "Цифра брокер", в которой фигурант работал до задержания, правоохранительные органы заинтересовала личная сделка Лоскутова с неизвестным ему лицом по покупке в режиме переговорных сделок на криптобирже P2P (когда контрагент видит только никнейм второй стороны по сделке - прим. ТАСС). В компании также отмечали, что ее работник добропорядочный отец четверых детей, никогда не привлекавшийся к уголовной ответственности.