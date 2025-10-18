Ремонт поврежденной ЛЭП на ЗАЭС займет семь дней

Это реальный срок, чтобы выполнить работы качественно, отметила директор по коммуникациям Евгения Яшина

ЗАЭС © Андрей Рубцов/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Процесс восстановления поврежденной обстрелом ВСУ 23 сентября высоковольтной линии энергоснабжения Запорожской АЭС "Днепровская", начатый специалистами, замет порядка семи дней. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"У нас есть понимание, что именно нужно делать, и все ресурсы для этого. На основе этого расчета мы и даем оценку в семь дней - это реальный срок, чтобы выполнить работы качественно", - сказала Яшина.