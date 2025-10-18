Реклама на ТАСС
Сервис оплаты петербургских парковок не работает в приложении и на сайте

Для оплаты доступны приложение "Парковки России" и паркоматы
13:41

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Оплата парковок в Петербурге затруднена в связи с экстренными техническими работами. Об этом сообщили в Telegram-канале СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

"Информируем о возможных затруднениях при оплате парковочных сессий посредством СМС, через приложение "Парковки Санкт-Петербурга", через портал parking.spb.ru, Сбер, телеграм-бот в связи с экстренными техническими работами", - говорится в сообщении.

Как удостоверился корреспондент ТАСС, официальное приложение и сайт в данный момент не работают.

Для оплаты доступны приложение "Парковки России", а также паркоматы. 

