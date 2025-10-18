В Лейпциге почтили память красноармейцев, погибших в ФРГ во Вторую мировую войну

Посол России в Германии Сергей Нечаев поблагодарил россиян, проживающих в стране, а также неравнодушных немцев, которые ухаживают за советскими воинскими захоронениями

ЛЕЙПЦИГ/Германия/, 18 октября. /ТАСС/. Торжественное мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Лейпциге (федеральная земля Саксония) на востоке Германии. В нем приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, сотрудники российской дипмиссии, представители общественных организаций, активисты, соотечественники, а также неравнодушные граждане Германии, передает корреспондент ТАСС.

Участники церемонии, прошедшей на Восточном кладбище Лейпцига, почтили память советских солдат и офицеров, военнопленных и гражданских лиц, погибших на территории Германии во время Второй мировой войны, и возложили венки и цветы к их мемориалу.

Перед собравшимися выступил посол России. Он поблагодарил соотечественников, проживающих в Германии, и неравнодушных немцев, которые ухаживают за советскими воинскими захоронениями. Вместе с тем дипломат отметил важность передачи культуры памяти молодому поколению. По завершении мероприятия Нечаев вручил благодарственные грамоты активистам за работу над сохранением памяти о тех событиях и благоустройство советских мемориалов.

О захоронении

Восточное кладбище было открыто в 1879 году и считается вторым по величине коммунальным кладбищем Лейпцига. Здесь похоронены 1 758 человек - погибшие во время Второй мировой войны советские солдаты, офицеры и военнопленные, а также граждане, привезенные в Германию для принудительного труда и их дети, гражданские лица.

Советское воинское захоронение создано в 1946-1948 годы. Здесь похоронены 270 советских солдат и офицеров, погибших в боях или умерших в госпиталях от ран, а также советские военнопленные. На участке установлена памятная колонна, на одной стороне которой изображен серп и молот в венке из колосьев, на другой стороне - орден Отечественной войны. За колонной находятся могилы с надгробными памятниками с именами и датами жизни погибших.

Кроме того, на кладбище находятся могилы порядка 1,5 тыс. советских граждан и их детей, привезенных на принудительные работы.