В Крыму умер бывший глава парламента Леонид Грач

Ему было 77 лет

Редакция сайта ТАСС

Леонид Грач © Анатолий Морковкин/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Бывший глава крымского парламента Леонид Грач умер на 78-м году жизни, сообщается на сайте Госсовета Республики Крым.

"Президиум Государственного Совета Республики Крым выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной крымского политического деятеля, председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым с 1998 по 2002 гг., почетного гражданина города-героя Керчи Грача Леонида Ивановича", - говорится в сообщении.

В конце 80-х и начале 90-х Грач работал секретарем, а затем вторым и первым секретарем Крымского обкома Компартии Украины. После работы в крымском парламенте с 2002 по 2012 годы он избирался в депутаты Верховной рады Украины.