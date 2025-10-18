ČTK: чешский центр в Москве планирует работать в основном виртуально

Деятельность центра в Москве была приостановлена в конце февраля 2022 года

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 18 октября. /ТАСС/. Деятельность Чешского центра, возобновляющего работу в Москве, будет вестись преимущественно в виртуальном формате. Об этом сообщила агентству ČTK Йитка Панек-Юркова, генеральный директор сети таких организаций, созданных МИД республики для развития международного сотрудничества в области культуры, образования, торговли и туризма.

"Деятельность Чешского центра в Москве будет осуществляться преимущественно в виртуальном формате. Цель проекта - содействовать развитию чешско-российского культурного сотрудничества", - отметила Панек-Юркова. По ее словам, объект планируется открыть к концу года.

Чешский центр в Москве для виртуального общения будет использовать такие соцсети, как Telegram и "ВКонтакте". "Мы хотим общаться с российской аудиторией через эти платформы на темы, которые считаем важными для взаимного культурного общения", - сказала Панек-Юркова. "Многие чешские книги, в том числе современные, переведены на русский язык", - добавила она. Планируется организовать курсы обучения чешскому языку.

Деятельность центра в Москве была приостановлена в конце февраля 2022 года. В мире насчитывается 26 таких учреждений.