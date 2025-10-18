В Вологодской области переориентируют все алкомаркеты до конца 2025 года

Алкогольные магазины переформатируют в продуктовые точки

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Все специализированные алкогольные магазины в Вологодской области будут переформатированы в продуктовые точки до конца 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор области Георгий Филимонов.

"Всегда есть достойный выход - переформатировать сеть алкомаркетов в сеть продуктовых магазинов у дома. У нас достигнута договоренность с известными сетями. План - до конца года переименовать и переформатировать все их торговые точки. Это будут продуктовые магазины шаговой доступности, которые смогут продавать алкоголь в положенное законом время в отдельном зале и долей не более 20% от ассортимента", - отметил Филимонов.

По его словам, системная работа по ограничению торговли алкоголем уже привела к значительным результатам: из 610 алкомаркетов в регионе 393 либо закрылись, либо сменили профиль. В крупных городах динамика особенно заметна: в Вологде закрылись 94 из 118 точек, а в Череповце - 201 из 265. Только за октябрь прекратили деятельность или изменили ассортимент 17 торговых точек.

Параллельно продолжается кампания по демонтажу незаконных вывесок с фасадов многоквартирных домов. В Череповце и Вологде уже убрали 12 конструкций, принадлежавших таким сетям, как "Красное и белое" и "Бристоль". В рамках достигнутых договоренностей на следующей неделе демонтируют еще три вывески в Вологде. Для поддержки бизнеса в регионе действует программа "5-3-3", предоставляющая займы до 5 миллионов рублей под 3% годовых на перепрофилирование алкомаркетов и "наливаек" в объекты общепита.

Филимонов отметил, что в регионе продолжается работа и по оздоровлению рынка вейп-продукции: с момента начала инициативы из 316 точек, торговавших электронными сигаретами, 158 уже прекратили деятельность, в том числе 6 были закрыты в октябре.