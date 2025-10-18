В Нью-Йорке на митинг против политики Трампа вышли тысячи человек

Демонстранты собрались на Таймс-сквер и двинулись по одной из центральных улиц города

© Маргарита Тамаева/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Многотысячный митинг протеста против политики администрации президента США Дональда Трампа проходит в центре Нью-Йорка, передает корреспондент ТАСС.

Протестующие с транспарантами собрались на Таймс-сквер и единой колонной двинулись по одной из центральных улиц мегаполиса. Они держат в руках плакаты с надписями - "Я выступаю за свободу слова", "К черту Трампа", "Трамп должен уйти", "Нет коррупции". Многие взяли с собой американские флаги.

18 октября по всей стране проходят массовые протесты под лозунгом No Kings ("Нет королям"). По планам организаторов, в этот день в США состоятся не менее 2,6 тыс. демонстраций, что станет "крупнейшим мирным протестом в современной истории Америки".

"Администрация Трампа отправляет на наши улицы агентов, чьи лица скрыты за масками, терроризируя наши сообщества. Они охотятся на семьи иммигрантов, арестовывают и задерживают людей, не имея на то ордеров. Они грозятся вмешаться в выборы, они подрывают систему здравоохранения, защиты окружающей среды и обучения. <...> Президент считает, что обладает абсолютной властью, но в Америке нет королей, и мы не уступим в борьбе против хаоса, коррупции и жестокости", - говорится в описании акции.

Предыдущие протесты No Kings прошли 14 июня, в день рождения Трампа и день проведения военного парада в Вашингтоне. Тогда в американских городах состоялось не менее 2,1 тыс. акций, в которых приняли участие около 5 млн человек.