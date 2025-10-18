В Ростове-на-Дону в День древонасаждения высадили 9 тыс. растений

Участниками акции стали 7 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 октября. /ТАСС/. Порядка 9 тыс. деревьев и кустарников высадили в Ростове-на-дону в День древонасаждения. Клены, липы, платаны и другие растения были подобраны специально для этого праздника сотрудниками ботанического сада Южного федерального университета (ЮФУ), сообщил глава города Александр Скрябин.

18 октября в Ростове-на-Дону проходит осенний День древонасаждения, эта традиция в городе существует уже более 100 лет. Ростовчане высаживают деревья и кустарники во всех районах города, в 2025 году были выбраны 15 ключевых локаций. Всего участниками акции стали 7 тыс. человек.

"Сегодня совместными усилиями в Ростове стало больше на 3 тыс. деревьев и 6 тыс. кустарников. Наши дворы и улицы украсили клены, липы, платаны, катальпы, акация и многие другие представители флоры, которые были подобраны сотрудниками ботанического сада ЮФУ", — написал Скрябин в Telegram-канале.

Он также отметил, что в День древонасаждения в Левенцовском районе Ростова-на-Дону заложили новый парк в честь 80-летия Победы. Там высадили первые 160 кленов, платанов и лип - деревья образовали «Аллею памяти защитника Отечества». По словам Скрябина, парк будет строиться поэтапно. "В перспективе здесь должны появиться фонтан-монумент, зоны отдыха, детские площадки, спортивный кластер, ландшафтный парк в честь медиков, археологический музей под открытым небом и другие объекты", - пояснил он.