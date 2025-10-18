Фестиваль сельской молодежи в КЧР объединил свыше 1 тыс. человек

На мероприятии прошли, в частности, различные мастер-классы и концерты

ЧЕРКЕССК, 18 октября. /ТАСС/. Интеллектуальные турниры, различные мастер-классы и патриотические мероприятия прошли в Карачаево-Черкесии (КЧР) на фестивале сельской молодежи с участием более 1 тыс. человек. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Более 1 000 молодых людей из всех уголков КЧР приняли участие в фестивале сельской молодежи. Такие объединяющие мероприятия очень важны, особенно для молодых людей, которые живут в сельской местности. Здесь в атмосфере дружбы и творчества крепнет связь молодого поколения со своей малой родиной, формируется истинный патриотизм - готовность трудиться и вместе менять к лучшему родную республику и нашу великую страну Россию", - говорится в сообщении.

В поселке Майский Прикубанского района республики были развернуты десятки патриотических, активных и творческих площадок, на которых организовали интеллектуальные и спортивные турниры, различные мастер-классы, концерты.