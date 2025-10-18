В Петербурге 19 октября прогнозируется сильный туман

Ночью похолодает до минус 3 градусов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Сильный туман ожидается в Петербурге 19 октября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в своем Telegram-канале.

"Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 19 октября в Санкт-Петербурге в ночные часы местами ожидается туман при видимости 500 м и менее", - говорится в сообщении.

В воскресенье ночью похолодает до минус 1 - минус 3 градусов, максимальная температура в Санкт-Петербурге в середине дня будет плюс 5 - плюс 7 градусов, отметил синоптик Александр Колесов.