В Псковской области захоронили останки более 300 погибших в годы войны

Церемония прошла в рамках закрытия 13-й межрегиональной студенческой Вахты памяти

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 18 октября. /ТАСС/. Останки более чем 300 советских граждан, обнаруженные поисковиками в 2024 году, были захоронены в деревне Белошкино Дновского района Псковской области. Церемония прошла в рамках закрытия 13-й межрегиональной студенческой Вахты памяти, сообщила ТАСС руководитель областной военно-патриотической организации "След пантеры" Анна Шуняева.

"Состоялось закрытие 13-й межрегиональной студенческой Вахты памяти и траурное захоронение останков 315 погибших советских граждан, найденных при проведении поисковых работ в 2024 году. Все эти останки прошли экспертизу в Следственном комитете РФ и доказано, что все эти люди умерли насильственной смертью от рук немецко-фашистских захватчиков и их подсобников в годы Великой Отечественной войны", - сказала Шуняева.

По ее словам, имена 10 человек удалось установить в 2024 году. На захоронении присутствовали родственники одного из погибших. Вахта памяти, стартовавшая в начале октября, проходила в рамках федерального проекта "Без срока давности". Студенты-поисковики из разных городов России, включая Екатеринбург, Кострому и Волгоград, вели работы на территории Дновского района, где во время Великой Отечественной войны находился важнейший железнодорожный узел.

В период фашистской оккупации здесь действовало местное подполье, которое возглавляла Герой Советского Союза Анастасия Бисениек. В городе Дно находились два лагеря советских военнопленных. Один размещался в военном городке, а второй - в трех километрах от города, в Колотушино. В Дновском лагере, по оценке экспертов, размещалось одновременно порядка 12-15 тыс. человек.