Бастрыкин поздравил сотрудников органов следствия с Днем криминалиста

Председатель СК РФ отметил преданность делу специалистов криминалистической службы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин © Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил сотрудников органов следствия с Днем криминалистической службы, отметив их преданность делу и весомый вклад в реализацию задач СК России.

"Уважаемые коллеги, ветераны следствия и обучающиеся образовательных организаций Следственного комитета России! Поздравляю вас с Днем образования службы криминалистики! <...> Хочу поблагодарить вас за вашу преданность делу и весомый вклад в эффективную реализацию задач Следственного комитета России. Пусть ваши знания и опыт продолжают служить торжеству закона и справедливости!" - написал Бастрыкин на своей странице "ВКонтакте"

Он подчеркнул особую роль сотрудников криминалистических подразделения в зоне проведения специальной военной операции, а также успешное раскрытие преступлений в Донбассе и Новороссии. Председатель СК РФ также отметил быструю адаптацию сотрудников к новых технологиям при сохранении приверженности принципам объективности, научной строгости и профессиональной этики.

19 октября в России отмечается День криминалистической службы Следственного комитета Российской Федерации.