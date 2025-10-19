В Арктические территории Югры турпоток вырастет в 1,5 раза к 2030 году

Гостей региона привлекают уникальная природа, культура и быт народов Севера

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 октября. /ТАСС/. Турпоток в Березовский и Белоярский районы Ханты-Мансийского автономного округа, входящие в границы Арктической зоны России, за последние три года растет на 10-15% в год, гостей региона привлекают уникальная природа, культура и быт народов Севера, этнографические стойбища, рыбалка, стойбища, экстремальные сплавы, зимние снегоходные выезды, месторождение кварца и горного хрусталя и многое другое, сообщили ТАСС в департаменте внутренней политики Югры. Ожидается, что турпоток в Арктические территории Югры вырастет примерно в 1,5 раза к 2030 году.

Югра является одним из основных нефтегазоносных в России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира (первое место по добыче нефти и второе - по добыче газа в РФ). Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. В регионе с 1964 года добыто более 13 млрд тонн нефти. В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа в границы Арктической зоны РФ.

"За последние три года турпоток в районах арктической зоны демонстрирует положительную динамику без резких просадок. Ежегодный прирост количества туристов оценивается в 10-15%", - отметили в департаменте внутренней политики Югры.

В администрации Березовского района ТАСС пояснили, что ежегодно количество туристов в муниципалитет растет. Так, за 2023 год их число превысило 8,3 тыс., а в 2024 году - 9,6 тыс. человек. Ожидается, что по итогам 2025 года их количество превысит 10,5 тыс., а к 2030 году муниципалитет примет более 15 тыс. человек. В свою очередь в администрации Белоярского района ТАСС сообщили, что количество туристов в муниципалитет также растет с каждым годом. "В 2023 году район посетили чуть более 32 тыс. человек, в 2024 году - уже почти 39 тыс., по итогам нынешнего года ожидается порядка 48,5 тыс., а к 2030 году - свыше 78 тыс. человек", - пояснил собеседник агентства.

Уникальные турпродукты в Арктической зоне Югры

В департаменте внутренней политики Югры ТАСС отметили, что Березовский и Белоярский районы обладают большим потенциалом в сферах этнографического, культурно-познавательного, активного и рыболовного туризма. "Одним из наиболее востребованных туристических направлений является Приполярный Урал, в частности, гора Неройка - место силы народа манси, а также гора Народная - высочайшая вершина Уральского хребта. Они считаются "жемчужиной" Югры, здесь также находятся водопады, горные озера, горные реки. В зависимости от сезона, туристы могут совершить вертолетные экспедиции, экстремальные сплавы, зимние снегоходные выезды, радиальные выходы в горы, увидеть месторождение кварца и горного хрусталя у подножия гор", - рассказал собеседник агентства.

Так, например, поселение Березово известно многим как место ссылки русского государственного и военного деятеля, ближайшего сподвижника Петра I князя Александра Меньшикова. Здесь пользуется популярностью туристический маршрут, включающий исторический сквер, расположенный на восточном берегу реки Северная Сосьва, где был захоронен Меншиков и установлен первый в России ему памятник. Также в Березовском районе, в частности, действуют популярная туристская база "Нер-Ойка", откуда можно добраться в горы Приполярного Урала и увидеть все их достопримечательности, познакомиться с бытом и культурой народов Севера, их легендами и сказками, совершить сплавы на катамаранах по реке Щекурья, а также порыбачить в горных реках и озерах. Кроме того, в муниципалитете действует единственное в Югре детское этническое стойбище "Мань Ускве" ("Маленький городок"), где воспитанники могут научиться традиционному женскому и мужскому ремеслу, узнать о прошлом народов Севера, посетить горы Приполярного Урала, приобщиться к традиционному празднику "Медвежьи игрища".

Как уточнили ТАСС в администрации Березовского района, для дальнейшего развития туризма в муниципалитете планируется строительство гостиничного комплекса в деревянном исполнении с ресторанным комплексом на берегу реки Ляпин, до 2028 года приобретение и использование судна на воздушной подушке для организации маршрута Игрим - Сосьва - Саранпауль в течение всего года, реставрация памятников архитектуры, создание сувенирных лавок, новых пешеходных и велодорожек, капитальный ремонт автодороги до причала в Березово.

В свою очередь в администрации Белоярского района ТАСС рассказали, что в муниципалитете развивается этнографический туризм в национальные деревни, стойбища и этнокультурные центры, где гостям предлагают попробовать свои силы в состязаниях народов Севера: стрельбе из лука, прыжках через нарты, метании тынзяна на хорей, рыбалке. Здесь действуют этнокультурный центр и центр историко-культурного наследия "Касум ех" в селе Казым и турбазы, такие как "Самутнел", желающие могут посетить заказник "Сорумский" или пройтись по нескольким экологическим тропам протяженностью 1 км - "Тайны и загадки озера Светлое" или "В гости к ненцам" по окрестностям деревни Нумто и рядом с экспозицией, посвященной быту и традициям местных коренных жителей.

В июле 2025 года губернатор Югры Руслан Кухарук в Ханты-Мансийске в ходе IV всероссийского молодежного экологического форума-фестиваля "Арктика. Лед тронулся" сообщил, что Ханты-Мансийский автономный округ продолжит развитие проектов, связанных с Арктической зоной, вложения региона на эти цели превысят 8 млрд рублей, которые пойдут, в частности, на обновление и строительство объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, среди которых школы и детские сады. Он добавил, что объем инвестиций предприятий составил 4 млрд рублей.

Ранее директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов сообщал ТАСС, что Ханты-Мансийский автономный округ впервые планирует преодолеть планку 1,7 млн туристов за год к 2030 году, нарастив их поток более чем на треть. Для этого проходит реновация существующих гостиниц, создание новых маршрутов, баз отдыха, глэмпингов, расширения спектра услуг для гостей региона. Он отмечал, что чаще всего в Югру приезжают жители Уральского федерального округа, Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирской и Томской областей, Пермского края, а среди иностранцев - граждане Турции, Китая, Белоруссии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Марокко, Туниса, Туркменистана, Уганды и Узбекистана.