На Украине посла Переяславской рады назвали символом "российского империализма"

Местные власти обязали переименовать все географические названия, связанные с царским послом Василием Бутурлиным

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Любое упоминание личности царского посла на Переяславской раде Василия Бутурлина признано на Украине пропагандой "российского империализма". Это следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

В соответствии с законом местные власти теперь должны "декоммунизировать" все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с царским послом.

Василий Бутурлин - русский военачальник и государственный деятель XVII века. В 1654 году участвовал в качестве царского посла на Переяславской раде. На этом собрании было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, а Бутурлин принял присягу от гетмана запорожских казаков Богдана Хмельницкого на верность царю Алексею Михайловичу.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.