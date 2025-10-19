В Москве ожидаются дождь и до 9 градусов тепла

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 6-11 градусов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Облачная погода, дождь и температура до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 7-9 градусов тепла, в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер прогнозируется восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 6 - плюс 11 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус.