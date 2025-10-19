Блогер Шуцман: в США все больше людей осознают правду о конфликте на Украине

Многие американцы "были оторваны от реальности" и пытались "доказать, что они хорошие люди", отметил переехавший в Россию уроженец Соединенных Штатов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Все больше американцев перестают верить проукраинской пропаганде и начинают задумываться о реальных причинах конфликта на Украине. Такое мнение в интервью ТАСС по случаю Дня отца выразил Джозеф Шуцман - IT-консультант и блогер, отец восьми детей, переехавший с семьей в Россию из США в 2023 году.

"Многие мои знакомые начинают понимать, насколько ситуация в реальности сложнее, чем им казалось, - рассказал Шуцман. - Других же могу описать лишь словами Христа, умирающего на кресте: "Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят". Они поглощают огромный поток информации, не имея никакого контекста для понимания происходящего".

По оценке собеседника агентства, "американцы оказались полностью оторваны от реальности", так как "зациклены на соцсетях, где демонстрация "добродетелей" стала частью культуры". Он раскритиковал тех американцев, которые в феврале 2022 года стали массово добавлять к названию профиля в соцсетях украинский флаг. По словам блогера, они это делали, чтобы доказать, что они "хорошие люди". "Хотя на самом деле ты даже с постели не встал - просто добавил картинку к профилю и вообразил, что помогаешь кому-то. Это поистине печально", - сказал Шуцман.

"Все больше американцев начинают осознавать: "Я вообще ничего не понимаю в этой ситуации. Помогите мне понять, что происходит". Они находят таких людей, как [экс-советник министра обороны США] Дуглас Макгрегор, [бывший американский разведчик и экс-инспектор ООН] Скотт Риттер, [журналист] Рик Санчес - американцев, которые стремятся донести правду до соотечественников, чтобы они поняли, что в действительности происходит", - сказал Шуцман.

"Именно этим мы и занимаемся в нашем проекте Russia Up Close - будучи американцами, живущими в России, мы показываем настоящую Россию, россиян и реальное положение дел. Именно для этого мы с Эдди Гонсалесом создали свои каналы", - заключил блогер.

Полный текст интервью будет опубликован 19 октября в 09:00 мск.