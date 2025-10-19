На окраине Геническа нашли не менее 330 останков расстрелянных в годы ВОВ людей

Эксперты исследуют найденные останки

ГЕНИЧЕСК, 19 октября. /ТАСС/. Не менее 330 останков найдены на месте массовых расстрелов в годы Великой Отечественной войны на окраине Геническа Херсонской области, их исследуют эксперты из пяти регионов. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела криминалистики следственного управления СК РФ по Херсонской области Алексей Красноперов.

"Одной из сфер нашей деятельности является архивно-поисковая работа: раскопки, следственные действия по извлеченным останкам, работа с архивными документами. Что касается противотанкового рва, на этом месте извлечено не менее 330 останков, из них не менее 45 детей", - сказал он.

Красноперов уточнил, что эксперты исследуют найденные останки, в экспертизах помогают специалисты из Крыма, Севастополя, Удмуртии, Пензенской и Ульяновской областей.

25 марта суд признал геноцидом преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Херсонской области. Войдя в город Геническ в сентябре 1941 года, отметили в СК РФ, немцы принялись безжалостно расправляться с мирными советскими гражданами. Они подвергались пыткам и истязаниям, их угоняли в рабство и концлагеря. Людей массово расстреливали, невзирая на возраст и состояние здоровья.