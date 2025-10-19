В аэропорт Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана

Речь идет о рейсе PC-1458/18.10.2025 Даламан - Москва авиакомпании Pegasus Airlines

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана авиакомпании Pegasus Airlines доставлен в московский аэропорт Внуково в полном объеме. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Если вы прилетели в аэропорт Внуково рейсом PC-1458/18.10.2025 Даламан - Москва авиакомпании Pegasus Airlines, ваш багаж доставлен в полном объеме, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на рейс Даламан - Москва не было загружено около 90 мест багажа.