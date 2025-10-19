Глава комитета ветеринарии Москвы: проводить чек-ап питомца следует раз в год

Полная проверка здоровья животного стала популярной у жителей столицы, отметил Алексей Сауткин

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полную проверку здоровья питомца следует проводить не реже одного раза в год. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

"Современный мегаполис вносит коррективы не только для людей, но и для животных. Поэтому я бы рекомендовал проводить диспансеризацию животных хотя бы раз в год, потому что иногда мы не видим каких-либо изменений. И только врач при проведении исследований либо при осмотре может выявить то или иное заболевание и начать его лечить на ранних стадиях развития", - рассказал Сауткин.

Председатель комитета уточнил, что проведение чек-апа животного является достаточно популярной услугой. "Туда входят анализы крови, обязательно ЭКГ, достаточно популярна сейчас офтальмология. Востребована стоматология, потому что меняются немножко типы питания", - поделился Сауткин.

Он обратил внимание на актуальную проблему лишнего веса у питомцев. "Вы, наверное, обратили внимание, что некоторые животные у нас страдают ожирением", - отметил Сауткин. Во избежание проблем он посоветовал своевременно проводить диспансеризацию и обращаться за помощью к ветеринарам.

Полный текст интервью будет опубликован 20 октября в 09:00 мск.