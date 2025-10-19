Володин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Председатель Госдумы отметил их вклад в развитие экономики России

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив их вклад в расширение территориальных связей и развитие экономики России.

"Поздравляю работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Модернизируя транспортную инфраструктуру, строя современные магистрали и трассы, создавая новые логистические маршруты, работники дорожного хозяйства обеспечивают сообщение между городами и регионами. Вносят вклад в расширение территориальных связей, развитие экономики России", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Он отметил, что профессионализм и ответственность специалистов отрасли напрямую влияют на эффективное решение стоящих перед ними задач, а также на повышение безопасности дорожного движения и комфорт для граждан.

В заключение председатель Госдумы пожелал работникам и ветеранам отрасли "успехов и всего самого доброго".

День работников дорожного хозяйства - российский профессиональный праздник. Отмечается в третье воскресенье октября. Установлен указом президента РФ от 23 марта 2000 года.