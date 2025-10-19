В Улан-Удэ изъяли из продажи продукцию компании "Восток"

В ассортименте магазинов "Николаевский" также нет пиццы собственного приготовления

Редакция сайта ТАСС

© Эльвира Балганова/ ТАСС

УЛАН-УДЭ, 19 октября. /ТАСС/. Продукцию компании "Восток" в магазинах сети "Николаевский" в Улан-Удэ убрали с полок, в этом убедился корреспондент ТАСС.

Стеллажи, где ранее были выставлены в упаковках готовые бутерброды, бургеры, шаурма, онигири, а также вторые блюда в контейнерах, которые в некоторых магазинах сети покупатели могли сами разогреть в микроволновой печи, в настоящее время опустели. Также нет в продаже в магазинах "Николаевский" пиццы собственного приготовления. Персонал, занимающийся продажей готовой продукции, на рабочих местах отсутствует.

Ранее зампред правительства, министр здравоохранения Бурятии сообщила, что люди могли отравиться шаурмой и онигири.

С вечера 18 октября к медикам Улан-Удэ с симптомами отравления обратились 43 человека, в том числе 25 детей. В инфекционную больницу госпитализировано 36 человек, в том числе 21 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет. У троих специалисты диагностировали сальмонеллез. Один из пострадавших находится в реанимации, состояние других пациентов оценивается как средней степени тяжести.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Цех компании "Восток", где была изготовлена продукция, закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования.

Магазины "Николаевский" работают в Бурятии с 1999 года, есть собственное производство. В настоящее время сеть включает 56 торговых точек.