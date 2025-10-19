Мишустин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ отметил, что дорожное хозяйство является ключевым драйвером экономического роста

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив, что дорожно-транспортный комплекс России является одним из ключевых драйверов экономического роста.

"Дорожно-транспортный комплекс России является одним из ключевых драйверов экономического роста, входит в число приоритетных направлений работы правительства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Премьер отметил, что в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" строятся и модернизируются трассы, мосты и тоннели, высокоскоростные магистрали, которые создают новые возможности для бизнеса и туризма, способствуют притоку инвестиций, укреплению межрегионального сотрудничества. Кроме того, сегодня в этой сфере активно внедряются инновационные технологии и интеллектуальные автоматизированные системы управления движением, расширяется применение отечественных материалов, совершенствуются стандарты безопасности. Также особое внимание уделяется подготовке кадров, повышению квалификации, для чего формируются учебные центры, налаживается взаимодействие с ведущими вузами.

Глава правительства подчеркнул, что от деятельности работников дорожного хозяйства зависит развитие транспортной инфраструктуры, связанность территорий, надежность логистических связей, мобильность и качество жизни миллионов граждан.

По словам Мишустина, все, чем сейчас каждый день пользуются россияне, является результатом самоотверженного труда инженеров, проектировщиков, механизаторов, операторов техники, водителей и многих других специалистов, которые работают в сложных климатических и технических условиях, проявляют мужество и выдержку.

"Ваш профессионализм, целеустремленность и ответственное отношение к делу заслуживают признания и благодарности", - заключил Мишустин и пожелал работникам и ветеранам дорожного хозяйства здоровья, благополучия и новых успехов.

О празднике

День работников дорожного хозяйства - российский профессиональный праздник. Отмечается в третье воскресенье октября. Установлен указом президента РФ от 23 марта 2000 года.