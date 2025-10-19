Кабмин утвердил постановление о создании заповедника "Мыс Мартьян" в Крыму

Его площадь составит 241,4 га

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Государственный природный заповедник "Мыс Мартьян" будет создан в Крыму на базе одноименного природного парка регионального значения. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Правительство утвердило постановление о создании государственного природного заповедника "Мыс Мартьян". Площадь заповедника, который появится на территории городского округа Ялта, составит 241,4 га, включая часть прилегающей акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Заповедник будет создан на базе природного парка регионального значения "Мыс Мартьян".

"Повышение статуса этой территории обеспечит сохранение биологического разнообразия как наземной, так и морской частей создаваемого заповедника", - отмечается в сообщении.

Район мыса Мартьян - один из немногих сохранившихся эталонных средиземноморских ландшафтов Крыма с уникальным составом наземной и морской флоры и фауны. Там произрастают реликтовые леса, а фауна насчитывает более 1,3 тыс. видов животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу. В акватории, вошедшей в состав заповедника, обитает более 150 видов морских животных.

"Создание особо охраняемой природной территории позволит снизить неконтролируемую антропогенную нагрузку и создать условия для научных исследований, развития туризма и экологического просвещения", - отмечается в сообщении.