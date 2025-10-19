В Бурятии перевели на дистант школу, где произошла вспышка норовируса

Прокуратура организовала проверку в учебном учреждении

УЛАН-УДЭ, 19 октября. /ТАСС/. Ново-Онохойская общеобразовательная школа Бурятии, где 39 детей заразились норовирусной инфекцией, переведена на дистанционное обучение до 21 октября. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

"Предварительно, учащиеся переведены до 21 октября 2025 года на дистанционное обучение. Прокуратурой Заиграевского района организована проверка по факту заболевания детей в общеобразовательном учреждении в поселке Онохой", - говорится в сообщении.

Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Первые симптомы у учащихся начали появляться 16 октября, тогда педагоги провели два урока и отпустили детей по домам. При проведении эпидемиологического расследования установлено, что заболеваемость носит пищевой характер. "В ходе установления причинно-следственной связи возникновения очага при обследовании персонала школы у двух работников пищеблока был выявлен возбудитель данной инфекции", - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.