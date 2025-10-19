Движение первых провело акцию в честь Дня отца

В мероприятии приняли участие 157 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Порядка 157 тыс. участников Движения первых по всей России провели акцию "Вместе с папой", посвященную Дню отца. Об этом сообщает пресс-служба движения.

"Движение первых по всей стране провело всероссийскую акцию "Вместе с папой", приуроченную ко Дню отца. С 15 по 19 октября участникам было предложено провести время с папами или дедушками, занимаясь их любимыми хобби, будь то рыбалка, приготовление семейного блюда, спортивный турнир или другие активности <…>. В акции приняли участие 157 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Фотографии и видео с впечатлениями размещали в социальных сетях. Тысячи публикаций рассказали о том, что современные российские отцы являются живым воплощением принципа "быть, а не казаться" - их мужественность проявляется в реальных поступках и ответственности за тех, кто им доверяет. В результате вышло 50 826 публикаций.

Цель акции "Вместе с папой" заключается в поддержке и популяризации традиционных семейных ценностей, организации совместной деятельности детей, их родителей и представителей старшего поколения.

"День отца в России - день гордости в каждой семье. Отцы являются примером для своих детей, учат быть сильными, справедливыми и целеустремленными. Их поддержка и забота помогают детям уверенно идти по жизни, преодолевать трудности и достигать новых вершин. Все мы - сыновья и дочери своих родителей, вне зависимости от региона проживания, национальности и веры", - отметил председатель правления движения Артур Орлов.

Активное участие в акции приняли школьники, учащиеся профессиональных образовательных учреждений, студенты вузов, представители семейного сообщества "Родные - любимые", детские и молодежные общественные объединения по всей стране.

19 октября 2025 года в России отмечается День отца. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 4 октября 2021 года "в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей". Согласно документу, этот праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.