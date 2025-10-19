В Госдуме высказались о пользе котокафе

Такие заведения помогают родителям заранее понять, как их ребенок будет взаимодействовать с питомцем и выявить возможную аллергию, отметил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Котокафе позволяют родителям заранее понять, как их ребенок будет взаимодействовать с питомцем и выявить возможную аллергию, что помогает принять взвешенное решение о заведении животного. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, в отличие от заведений общепита с дикими животными, работающими в нарушение действующих норм, котокафе показывают хороший пример. "Люди могут прийти с детьми, и на самом деле это очень важная деятельность, потому что там проявляется масса историй, которые хорошо выявить перед тем, как принять решение о том, чтобы обзавестись животным", - сказал депутат.

Во-первых, благодаря котокафе можно выяснить, есть ли у ребенка аллергия. "Лучше это понять в таком формате, чем притащив уже животное домой и через несколько дней обнаружив, что у вашего ребенка аллергия. И дальше эта кошка летит, как правило, за ворота - и беда, трагедия, грустно", - подчеркнул Бурматов.

Во-вторых, в таких кафе можно увидеть поведение ребенка по отношению к животному. "Глядя на своих детей, многие родители уходят от решения заводить животное. Потому что ребенок воспринимает его как игрушку - таскает за хвост, мучает и прочее. И никакие разговоры, уговоры, угрозы и посулы на него не действуют. Лучше принять здесь решение: ну хорошо, пока, наверное, рановато - пусть подрастет", - добавил парламентарий.

Кроме того, такие кафе позволяют оценить и характер самого животного. "Кошка может понравиться визуально - увидели в интернете красивый окрас, интересная внешность. Но вы посмотрите, как она общается. А здесь можно посмотреть: если она забирается под потолок, шипит и огрызается, когда к ней просто пытается подойти человек - значит, у животного такой характер. Вы готовы вообще связать свою жизнь с таким животным?" - отметил депутат.

По словам Бурматова, котокафе выполняют важную функцию. Он отметил, что часто такие заведения не являются коммерческими. "Это, как правило, у кого-то есть помещение, они там сделали ремонт и занимаются вот такой благотворительностью, работают на энтузиазме, на пожертвованиях и так далее", - заключил Бурматов.