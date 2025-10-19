Yonhap: военнослужащий КНДР перешел границу с Южной Кореей

Южнокорейские военные оказали ему содействие

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 19 октября. /ТАСС/. Власти Республики Корея взяли под стражу военнослужащего КНДР, который перешел межкорейскую границу. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов.

Военнослужащий перешел границу в центральной ее части. Указывается, что южнокорейские военные отследили его перемещение и "оказали ему содействие". Власти планируют установить мотивы этого человека.

"Необычных действий со стороны северокорейских военных не выявлено", - заявили в южнокорейском комитете начальников штабов.

Это третий перебежчик, перешедший границу с Южной Кореей с июня, когда к власти пришел президент Ли Чжэ Мён, но первый военнослужащий с августа 2024 года.