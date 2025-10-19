Сальдо: освобождение Херсона уже началось

Губернатор Херсонской области заявил, что Вооруженные силы РФ контролируют часть города

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 19 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ контролируют промзону Херсона на левобережье Днепра и дачные поселки на островах в низовье реки, что позволяет говорить об уже начавшихся действиях по освобождению города. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Несколько частей Херсона находятся и на левом берегу, поэтому мы часть Херсона контролируем. Да, это промышленная часть, но она есть и находится под контролем наших вооруженных сил. На островах, расположенных в низовьях Днепра, от Херсона и ниже, к Черному морю, достаточно большое количество дачных поселков. Они тоже все находятся под контролем Вооруженных сил [РФ]. Поэтому освобождение самого города Херсона уже начато", - сказал Сальдо.

9 ноября 2022 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по предложению занимавшего тогда пост командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. Суровикин подчеркивал, что российские военные успешно отбивали украинские атаки, а решение об отводе сил связано с угрозой изоляции группировки в случае затопления территорий ниже Каховской ГЭС. Все желающие мирные жители - более 115 тыс. человек - были эвакуированы с правого берега.