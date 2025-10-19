В Севастополе открылся круглогодичный акватермальный комплекс за 1,5 млрд рублей

Его площадь составила 4 тыс. кв. м

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Круглогодичный акватермальный комплекс "Термы Наутико" открылся в Севастополе на площади 4 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,5 млрд рублей, сообщили в правительстве города.

Новый комплекс возведен на месте заброшенного спортивного объекта украинского периода, который невозможно было достроить из-за его несоответствия российским нормативам. Рядом расположен спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя.

"На территории спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя находится один из наших главных объектов - большой спортивный бассейн, хотелось продолжить эту логику. И очень здорово, что появилась идея сделать в непосредственной близости вот такой семейный акватермальный комплекс. Комплекс "Термы Нуатико" - инвестиционный проект, общий объем вложений составил 1,5 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова губернатора города Михаила Развожаева.

Площадь акватермального комплекса, по данным правительства, составляет 4 тыс. кв. м. На территории есть аквазона с бассейнами и джакузи, 15 тематических бань и саун, детская аквазона с надувным аквапарком, SPA-центр и бочка фурако, а также раздевалки, душевые и две большие зоны фудкорта. Одновременно на территории комплекса могут отдыхать около 2 тыс. человек.

Участники СВО и дети до трех лет смогут посещать комплекс бесплатно, для членов семей бойцов, а также других категорий льготников будут действовать скидки.

Акватермальный комплекс "Термы Наутико" в Севастополе стал десятым по счету в РФ, проект строительства объекта разрабатывался индивидуально для Севастополя и по решению архитектурно-художественного совета города выполнен в античном стиле.