В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Жителей призвали сохранять спокойствие

ВОРОНЕЖ, 19 октября. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

"Опасность атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, в Нововоронеже, Лискинском и Россошанском районах - тревога в связи с угрозой удара БПЛА. "Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов", - написал глава региона.