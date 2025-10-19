Католикос всех армян заявил, что церковь непоколебима перед действиями властей

Гарегин II надеется, что с Божьей помощью получится восстановить справедливость

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 19 октября. /ТАСС/. Армянская апостольская церковь (ААЦ) непоколебима, несмотря на антицерковные действия правящей силы, в том числе лишение свободы по политическим решениям, ложным и сфабрикованным обвинениям преданных граждан и священнослужителей. Об этом заявил католикос всех армян Гарегин II в обращении к паломникам после литургии в Кафедральном соборе святого Эчмиадзина.

Паломничество состоялось по призыву движения "Мер дзевов" ("По-нашему") ранее арестованного в Ереване российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Порядка тысячи граждан пришли к святыне, чтобы выразить поддержку ААЦ на фоне антицерковной кампании властей, запущенной в конце мая 2025 года.

"Наши сердца скорбят, видя, как по политическим решениям, ложным и сфабрикованным обвинениям преданные армяне, священнослужители лишаются свободы", - сказал католикос, его речь опубликовала пресс-канцелярия ААЦ. Он также перечислил деятелей, которые, по его мнению, стали жертвами антицерковной кампании.

Гарегин II выразил уверенность, что с "Божьей помощью мы сможем восстановить справедливость, чтобы наши дети, наши братья и сестры, незаконно заключенные в тюрьму, могли быть освобождены". "Выражаем всем вам нашу признательность за вашу верность нашей Святой Церкви и за поддержку, которую вы оказали духовенству в эти тревожные дни. Несмотря на предосудительные антицерковные действия правящей силы, наша Святая Церковь непоколебима, сильна, верна нашему народу и будет продолжать исполнять свою миссию с тем же рвением, также стремясь защищать интересы нашей нации и отечества", - добавил католикос всех армян.

Гарегин II обратил внимание, что страна сегодня сталкивается с серьезными испытаниями: внешние угрозы сочетаются с искажением священных представлений о национальных ценностях и идентичности, с внутренним разделением, которое еще больше углубляется насаждением нетерпимости и ненависти, порождая новые разногласия. При этом он выразил убеждение, что паломничество граждан в Святой Эчмиадзин (резиденция католикоса) свидетельствует о любви и непоколебимой преданности церкви и национальным ценностям.

Ранее ААЦ сообщила о задержании 13 священнослужителей, в том числе предстоятеля Арагацотнской епархии епископа Мкртича (Айк Прошян). Он был заключен под арест сроком на два месяца по обвинению в принуждении к участию в митингах. Вместе с ним под арест сроком на месяц за пособничество в принуждении к участию в митингах был заключен настоятель монастыря Сурб Геворг в Мугни Арагацотнской области Гарегин Арсенян. Оппозиция заявила, что происходящее является частью кампании, которую премьер-министр Никол Пашинян развернул против Армянской апостольской церкви, пытаясь свергнуть католикоса.