В базу "Миротворца" внесли двух священнослужителей из России

Их обвиняют в покушении на суверенитет Украины

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Двое священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) попали в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

В базе оказался настоятель храма священномученика Игнатия Богоносца в Новогиреево в Москве иерей Виктор Родин, а также Мефодий (в миру Станислав Зинковский), епископ Егорьевский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. По данным сайта, оба обвиняются в "покушении на суверенитет Украины".

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.