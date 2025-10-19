В базу "Миротворца" попали четыре ребенка из России

Двухлетних детей обвиняют в покушении на суверенитет Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. В базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" попали четверо двухлетних детей. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

По данным сайта, все они обвиняются в "покушении на суверенитет Украины".

На сайте "Миротворца" не первый раз появляются личные данные детей. В его базу уже попадали несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет. В конце сентября в базу внесли сразу 13 несовершеннолетних. В 2021 году в него была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка якобы "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС ранее заявлял, что публикация личных данных несовершеннолетних на подобных сайтах является не только нарушением прав ребенка, но и свидетельствует о готовности боевиков террористического режима расправляться с русскими детьми.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.