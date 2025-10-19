Шойгу: РГО разработает новый учебник географии к 2028 году

Также ведется работа над созданием атласов, контурных карт и иных материалов, отметили в Русском географическом обществе

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Новый учебник географии должен появиться в России к 2028 году, сообщил в интервью ТАСС и другим российским СМИ президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.

"Есть решение председателя Попечительского совета РГО Владимира Владимировича Путина: создать собственный учебник географии. Мы уже начали эту работу. Руководит ею первый вице-президент Общества Николай Касимов", - сказал Шойгу.

"Пока это только начало, но надеемся, что первые учебники появятся к 2028 году", - отметил он.

В РГО ТАСС сообщили, что ведется работа над созданием единого государственного мировоззренческого учебника по географии для 5-11-х классов, а также сопутствующих атласов, контурных карт и иных материалов. "Это будет принципиально новый учебник, который станет фундаментом для переосмысления всего школьного курса, обновит содержание предмета, учитывая баланс между физической и экономической географией, и, делая упор на передовые технологии науки, будет формировать новое поколение граждан, обладающих глубокими знаниями о своей стране и мире, а также развитым чувством патриотизма", - подчеркнули в РГО.

Шойгу заверил, что новые учебники будут "совсем не такие, как раньше". "Тогда все было и скучно, и поверхностно, и местами даже наивно политизировано", - пояснил он. И привел примеры: "Помню, в одном старом учебнике о Забайкалье писали: "Лесов тут нет, потому что все вырубили браконьеры и продали". А в другом - что "вся территория загрязнена нефтедобычей, жить невозможно, можно работать только вахтой".

"Такое читать детям нельзя. География должна пробуждать интерес и гордость, а не чувство вины", - уверен Шойгу. По его словам, "задача Русского географического общества - чтобы люди сначала увидели, а потом полюбили свою страну: свою область, город, деревню". "Поэтому мы поддерживаем региональные учебники, когда ребята изучают не абстрактные материки, а свои места - и открывают их заново", - добавил президент РГО.

Рост интереса к географии

По оценке Шойгу, ситуация со знанием географии лучше, чем была 10-20 лет назад. "Я не драматизировал бы сегодняшнюю ситуацию. Она меняется - и меняется к лучшему", - заметил он. "Работы у нас впереди много, но это, знаете, хорошая работа - она возвращает уважение к себе и к своей земле", - убежден президент РГО.

В РГО считают, что "одним из наиболее важных показателей возрождения интереса к географии стало постепенное увеличение числа учащихся, выбирающих эту дисциплину для сдачи государственной итоговой аттестации". Число учащихся в девятых классах, сдающих экзамен по предмету, составляет порядка 30% от общего числа участников ОГЭ. В 2025 году эта цифра достигла 736 тыс. человек.

С 2020 по 2025 год включительно число выпускников 11-х классов, сдающих экзамен по географии, увеличилось практически на 50%. Список вузов и направлений подготовки, где требуется знание географии, значительно расширились. Сегодня на 66 специальностях предусмотрен прием абитуриентов с экзаменом по географии.