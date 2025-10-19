Шойгу: сибиризация России - это развитие, созидание, движение вперед

Президент Русского географического общества отметил, что в Сибири есть "простор для работы - и для молодежи, и для новой промышленности"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу считает Сибирь местом, которое открывает огромные возможности для развития промышленности и работы молодежи. В интервью ТАСС и другим российским СМИ он поделился мнением о том, как следует развивать регион.

"Расхожее мнение, что Сибирь осваивали только каторжане, не совсем верно. Возьмите тот же БАМ - там не было заключенных. Это была стройка энтузиастов, военных железнодорожников, людей, зараженных идеей созидания", - констатировал Шойгу. Он отметил, что "каждое поколение оставляло свой след - от открытия Аляски до комсомольских строек".

Для примера президент РГО привел издание 1933 года, в котором говорится о планах строительства десяти ГЭС на Енисее и шести на Ангаре. "Предполагалось, что к концу третьей пятилетки электроэнергия в стране станет самой дешевой в мире. Это был грандиозный проект: алюминиевые комбинаты, синтетическое топливо из угля, электрометаллургия. Так вот это и есть сибиризация России: развитие, созидание, движение вперед", - уверен Шойгу.

По его мнению, "сейчас ситуация иная, но суть та же - использовать то, что дала природа". "По никелю мы первые в мире, по марганцу - тоже первые, по титану и вольфраму - вторые, по редкоземельным - тоже вторые. А по меди - третьи. Но вот парадокс: по запасам первые, а по потреблению своего никеля - 0,6%. Продаем сырье, а импортируем готовые изделия почти на ту же сумму. С медью та же история - экспорт на 7 миллиардов, а импорт готовой продукции - на 73", - привел данные Шойгу.

"Мы вывозим ценнейшее и покупаем то, что могли бы делать сами. Вот где простор для работы - и для молодежи, и для новой промышленности", - указал президент РГО.

Говоря о том, как вернуть энтузиазм, что был при освоении целины и строительстве БАМа, Шойгу напомнил, что "в царской России существовало переселенческое управление по освоению Сибири, его еще называли Столыпинским". "И хотя освоение Сибири началось до Петра Столыпина, именно благодаря ему в России началась масштабная, крупнейшая в истории страны программа по переселению. Люди ехали не по приказу - по желанию. Им выделяли землю, скот, семена, освобождали от рекрутчины. А на местах заранее строили поселения, чтобы приезжающий видел: здесь можно жить", - сказал Шойгу.

Освоение Сибири

Шойгу обратил внимание на активные работы в Сибири во времена СССР, когда велись ударные комсомольские стройки, были построены БАМ, Саяно-Шушенская ГЭС, Красноярская ГЭС, Майнская ГЭС, Братская ГЭС.

На его взгляд, "сейчас необходимо создать условия, при которых человек понимает: его труд востребован, его семья защищена, и жизнь на этих территориях имеет смысл". "Нужны программы поддержки - жилье, льготы, налоговые послабления. Чтобы люди ехали не по разнарядке, а по зову сердца. Устроить свою жизнь, заработать", - считает Шойгу.

"В период так называемой перестройки, когда встало все, когда рушились мечты и судьбы тысяч людей, семей, да и целых отраслей. Что-то уже не исправить, сотни остановленных строек, заводов, городов по стране. Но многое можно возродить и продолжить", - полагает президент РГО.

"Сегодня есть все возможности для того, чтобы у нас развивались те города, которые уже есть, и появились новые. Мы как-то подсчитали, кстати, в Русском географическом обществе: за время советского социалистического правления больше 600 городов в нашей стране появилось", - подчеркнул Шойгу.

"Я не являюсь сторонником того, что нам надо всех собрать в большие мегаполисы и города и вахтой выезжать где-то что-то добывать. У нас невероятно красивая и богатая страна. У нас можно жить везде и всюду", - убежден президент РГО. "Мы для чего делали Транссиб? Для чего строили БАМ? Цель какая? Это же все понятные, ясные, очевидные вещи - для того, чтобы не только осваивать эти территории, но и чтобы там жизнь и работа были нормальными. Чтобы люди ехали туда, а не оттуда", - отметил Шойгу.