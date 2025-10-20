В МВД рассказали, как распознать мошенника на сайтах знакомств

На общение с аферистом указывают отказ от встречи после продолжительной переписки, просьбы о переводе денег, а также слишком идеализированные анкеты и фотографии

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Отказ от личных встреч при длительном общении и чрезмерно идеализированные анкеты являются признаками мошенников на сайтах знакомств. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Признаки, которые могут помочь распознать мошенника: настойчивые просьбы о переводе денег или помощи в кратчайшие сроки, отказ от личных встреч при длительном общении, постоянные "уважительные" отговорки", - сказала она.

Кроме того, чрезмерно идеализированные анкеты и фотографии также являются признаками того, что человек общается на сайте знакомств с аферистом, отметила Волк. По ее словам, часто все они взяты из открытых источников.

Мошенники также часто стремятся вывести общение за пределы официального сервиса знакомств, например в мессенджеры или соцсети, отметила представитель МВД.