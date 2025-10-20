Эксперт Костенко: дети не готовы идти в школу в возрасте шести лет

По мнению руководителя "Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева", в готовности к школе ключевую роль играет произвольное внимание

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Непроизвольное внимание детей шести лет не подходит для обучения в школе в этом возрасте. Важно, чтобы дети шли обучаться тогда, когда они способны сознательно концентрироваться на задачах, сообщил ТАСС руководитель ФГБНУ "Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднева" Максим Костенко.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб заявил в беседе с ТАСС, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет.

"Многие родители ошибочно считают, что если ребенок умеет читать и считать, он готов к школе. Однако ключевую роль играет произвольное внимание. Ребенок должен уметь сознательно концентрироваться на задаче 15-20 минут, не отвлекаясь на внешние раздражители. В 6 лет внимание все еще непроизвольное - он смотрит туда, где что-то шевельнулось или зазвенело", - сказал он.

Эксперт добавил, что в 6 лет ведущей деятельностью ребенка все еще является сюжетно-ролевая игра. Через нее он познает мир, отношения и правила. Школа же требует перехода к учебной деятельности, которая основана на произвольности (сидеть, когда хочется бегать; слушать, когда хочется играть).

Костенко добавил, что год между 6 и 7 годами - это колоссальный скачок в развитии, который необходимо "прожить" ребенку в специально организованный условиях, созданных в дошкольной системе образования. И тогда, по его мнению, приход в школу будет сопровождаться устойчивой мотивацией и сформированными навыками, что безусловно, будет обеспечивать положительное отношение к учебе.