ТАСС: от солдат ВСУ требуют знания английского языка для работы с техникой НАТО

Также иностранный язык может быть нужен солдатам для взаимодействия с инструкторами из западных стран

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Знание английского языка является обязательным для военнослужащих в рядах ВСУ для взаимодействия с военной техникой и инструкторами из НАТО. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Информация о наборе 42-й отдельной механизированной бригадой ВСУ граждан Украины со знанием английского и других языков в сложившихся условиях возможности американской помощи указывает скорее на жизненную необходимость. По нашей информации, знание иностранного языка требуется не столько для общения с остатками наемников, сколько для работы с поступающей западной техникой, прохождения обучения и взаимодействия с инструкторами из стран НАТО", - рассказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что 42-я отдельная механизированная бригада ВСУ набирает украинцев со знанием английского и других иностранных языков для участия в боевых действиях вместе с наемниками в Днепропетровской области.