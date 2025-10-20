Госкомводхоз Крыма: запаса воды в местных водохранилищах хватит на четыре месяца

Среднесуточное потребление всех поверхностных вод составляет около 380 тыс. куб. м

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Суммарного запаса воды в водохранилищах Республики Крым хватит на четыре месяца, сообщили ТАСС в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации региона.

"В Республике Крым при текущем среднесуточном потреблении всех поверхностных вод в объеме около 380 тыс. куб. м имеющихся запасов воды в водохранилищах достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики региона примерно на 110-120 суток, не учитывая будущих притоков воды в водохранилища", - говорится в сообщении.

О водоснабжении Крыма

Украина в мае 2014 года перекрыла поступление в Крым воды по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области, он обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Вода в Республике Крым аккумулируется в водохранилищах, уровень в которых существенно зависит от выпадающих осадков.

Проблемы с водой в Крыму серьезно затрагивают сельскохозяйственную сферу полуострова, ограничивая возможности орошения и полива культур. Как ранее сообщила замглавы НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко, уровень влаги в метровом слое почвы в Республике Крым достиг минимума за последние 30-40 лет. Из-за недостаточного количества апрельских осадков в 2025 году в НИИ сельского хозяйства Крыма наблюдает гибель посевов яровых и озимых культур. Из-за гибели урожая режим ЧС был введен в восьми районах Республики Крым.