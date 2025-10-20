В Подмосковье открыли памятник воинам-связистам

Открытие памятника приурочили к 106-й годовщине со дня образования войск связи

© Пресс-служба Московского военного округа/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Памятник воинам-связистам, погибшим при выполнении задач в зоне проведения СВО, открыли в учебном центре войск связи Московского военного округа по случаю 106-й годовщины со дня образования войск связи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе округа.

"В 65-м межвидовом региональном учебном центре войск связи Московского военного округа состоялась торжественная церемония открытия памятника воинам-связистам, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Открытие памятника было приурочено к 106-й годовщине со дня образования войск связи", - следует из сообщения.

В ведомстве рассказали, что в ходе мероприятия командование учебного центра и почетные гости приняли участие в возложении цветов и венков к мемориалу. Военнослужащим-связистам были вручены государственные и ведомственные награды, ценные подарки и присвоены очередные воинские звания.

В завершение мероприятия для военнослужащих учебного центра с концертной программой выступил ансамбль песни и пляски Московского военного округа. Артисты исполнили песни военных лет, а также русские народные и современные танцы.