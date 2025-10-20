В Саратовской области в 2025 году начнется строительство районной больницы

Ввести здание в эксплуатацию ппланируют в 2026 году

САРАТОВ, 20 октября. /ТАСС/. Новую центральную районную больницу в Хвалынске Саратовской области начнут строить в 2026 году. Как сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина, старая больница находится практически в аварийном состоянии.

"В этом году начнем строить новую больницу в Хвалынске. <...> Ввести в эксплуатацию современное здание необходимо в 2026 году", - говорится в сообщении.

По данным Володина, строительство больницы будет произведено за счет привлеченных средств.