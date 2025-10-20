В Москве найти потерянного питомца помогает онлайн-сервис

По словам председателя столичного комитета ветеринарии Алексея Сауткина, это достаточно популярная услуга, пользователи разместили уже около 4 тыс. объявлений

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Онлайн-сервис по поиску потерянных питомцев функционирует в Москве. В настоящее время на портале уже размещено порядка 4 тыс. объявлений, сообщил в интервью ТАСС председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

"Создан сервис поиска пропавших и найденных животных. Это такая своеобразная интерактивная доска объявлений. Вам не нужно бегать по городу, расклеивать объявления. В случае, если вы нашли, или, к сожалению, потеряли питомца. Вы размещаете там информацию, и в режиме реального времени все пользователи видят ваше объявление, и тем самым вы быстрее получите помощь в поиске либо пристройстве животного. Это достаточно популярная услуга, пользователи разместили уже около 4 тыс. объявлений", - рассказал Сауткин.

Председатель комитета добавил, что с 2023 года в Москве функционирует и другой сервис - "Мой питомец". В нем собраны все ветеринарные услуги, оказываемые в городе. "Если вы захотели взять животное, там есть раздел полезной информации, который ведут ветеринарные врачи, специалисты, которым можно доверять. Размещается только проверенная информация. Я думаю, раздел будет полезен как для тех, кто только собирается завести питомца, так и для тех, у кого животные содержатся уже долгое время", - отметил Сауткин.