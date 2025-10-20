Эксперт Маслюк: в ЛНР восстанавливают в квартал до трех вышек сотовой связи

Работа по восстановлению связи на новых территориях ведется поэтапно, сообщил инженер Луганской телефонной компании

ЛУГАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Порядка двух-трех объектов связи восстанавливают за квартал военные и гражданские специалисты связи на прифронтовых территориях Луганской Народной Республики. Об этом сообщил журналистам инженер Луганской телефонной компании (ЛТК) Алексей Маслюк.

"Мы в среднем, если за квартал брать, то 2-3 вышки восстанавливаем и продвигаемся. Соответственно, дольше устанавливаем ретрансляторы и продвигаемся дальше", - сказал Маслюк.

Он уточнил, что работа по восстановлению связи на новых территориях ведется поэтапно. Сначала специалисты организуют радиосвязь и сотовую связь, а уже затем прокладывают оптоволоконные линии для обеспечения более качественных и надежных линий связи. Инженер отметил, что после выхода из "западной тени Украины" связь в республике пришлось восстанавливать практически с нуля, так как кабельные линии были полностью разрушены.