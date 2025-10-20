В Клину задержали мужчин, пытавшихся похитить алюминиевые листы с теплотрассы

Злоумышленники пояснили, что хотели украсть листы для того, чтобы сдать их в пункт приема металлолома

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МВД России по Московской области/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Полицейские в подмосковном Клину задержали задержали двоих мужчин, которые пытались похитить алюминиевые листы с надземной теплотрассы. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Клину задержали двоих местных жителей 39 и 50 лет, один из которых ранее судим за убийство", - сообщила она.

Мужчин заметили полицейские в ходе патрулирования, они снимали металлические листы с труб надземной теплотрассы на улице Новоямской. "При проверке документов правонарушители не смогли подтвердить правомерность своих действий. На место была вызвана следственно-оперативная группа", - сообщила Петрова.

В ходе осмотра изъято 20 алюминиевых листов, которые злоумышленники успели демонтировать. Они пояснили, что хотели украсть листы, чтобы сдать их в пункт приема металлолома.

В отношении задержанных дознавателем отдела дознания ОМВД возбуждены уголовные дела, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.