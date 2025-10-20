Володин заявил, что детские лагеря должны работать круглогодично

Отдых необходимо организовывать в привязке к каникулам, указал председатель Госдумы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Детский отдых стоит организовывать в круглогодичном формате, в привязке к осенним, зимним, весенним и летним каникулам. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Исходя из запроса на детский отдых, правильно его организовывать в круглогодичном формате. Начиная с привязки к осенним, зимним, весенним, ну и, конечно, летним каникулам", - написал Володин в своем канале в Мах.

Он отметил, что в России практически отсутствуют всесезонные лагеря для детского отдыха, они, как правило, работают в летнее время. Кроме того, во многих лагерях нет соответствующей инфраструктуры, добавил председатель Госдумы.

"Основываясь на мнении родителей и учителей, а также экспертов, необходимо заниматься этим вопросом и решать задачу организации отдыха в привязке к осенним, зимним и весенним каникулам", - подчеркнул Володин.

По словам спикера палаты парламента, такой формат работы лагерей крайне важен для здоровья детей и "поможет родителям уделить время своим делам, понимая, что ребенок находится под присмотром, отдыхая и развиваясь в детском лагере на природе".

Володин рассказал, что им совместно с технологическим колледжем - лицеем-интернатом "Феникс" в рамках благотворительного проекта был создан детский лагерь на 120 мест "Дугино-Феникс".

"Учитывая, что созданная база детского лагеря позволяет ему функционировать круглогодично, приняли решение открыть его для желающих во время осенних каникул", - отметил председатель Госдумы.