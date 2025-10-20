В Москве создали аналог ЕМИАС для питомцев

По словам председателя комитета ветеринарии столицы Алексея Сауткина, автоматизированная система подразумевает ведение электронной истории болезни

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ветеринарная автоматизированная система (ВетАС) позволяет вносить все записи о приемах питомца у ветврача в цифровом формате. Платформа стала аналогом медицинской системы ЕМИАС для москвичей, сообщил в интервью ТАСС председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

"В Москве создана ветеринарная автоматизированная система ВетАС - это фактический аналог системы для людей ЕМИАС. Через ВетАС можно записаться к ветеринарному врачу на прием, выбрать удобное время, чтобы не стоять в очереди, выбрать подразделение, в котором вы хотите получить помощь. Это подразумевает ведение электронной истории болезни. Мы уходим от бумажной бюрократии и полностью переходим на цифру", - рассказал Сауткин.

По словам собеседника, вся информация загружается в автоматизированную систему после приема у ветеринарного врача в любом подразделении Государственной ветеринарной службы в Москве. Благодаря этому специалист может посмотреть все диагностические мероприятия и лабораторные исследования и оценить в динамике, как развивается заболевание. "Также у вас будет возможность, если вы посещаете другие ветеринарные клиники, допустим, коммерческие, загрузить результаты диагностических, лабораторных исследований в единую ветеринарную карту животного", - добавил председатель комитета.