Запах гари из Казахстана дошел до Волгоградской области

Действующих пожаров на территории Волгограда не зафиксировано

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Устойчивый запах гари фиксируется в Волгограде в связи с ландшафтными пожарами в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волгограда.

"На территории Волгограда фиксируется устойчивый запах гари. По информации оперативных служб, данный запах возник в результате ландшафтных пожаров, происходящих на территории республик Казахстан, Калмыкия и Астраханской области и был перенесен ветровыми потоками", - говорится в сообщении.

Из-за повышенной влажности указанный запах будет некоторое время сохраняться.

Как уточнили в пресс-службе управления МЧС России по региону, действующих пожаров на территории Волгограда не зафиксировано.