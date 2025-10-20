В Якутии создадут мультфильмы на основе народных сказок

Анимационные проекты студии "Ойуулук" призваны сохранить родные языки и культуру в республике

ЯКУТСК, 20 октября. /ТАСС/. Якутская анимационная студия "Ойуулук" (с якутского переводится как "мультфильм") займется созданием цикла мультфильмов на основе якутских народных сказок и сказок коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Об этом сообщила ТАСС директор студии Таисия Тарабукина.

Анимационные проекты студии призваны сохранить родные языки и культуру в республике. За три года работы студия создала более 500 минут анимационного контента, используя современные техники 2D и 3D.

"Ребенок и сказочная история - это неразрывно связанные два направления, и важно нашим детям показывать наши народные сказки, потому что у нас на Севере столько уникальных историй, о которых, к сожалению, дети не знают. Они сложные. Когда мы открываем книгу, то видим, что они действительно написаны сложным языком, а в анимации их нет. Таким образом, мы поставили перед собой задачу сделать цикл по сказкам народов Севера и якутским народным сказкам", - рассказала Тарабукина.

У студии также есть анимационные образовательные проекты, основанные на языках коренных народов и их культуре. "У нас уже есть проекты на эвенкийском, эвенском, долганском, юкагирском языках. Остается чукотский язык, но я думаю, что мы его в ближайшей перспективе сделаем, - отметила руководитель студии. - Миссия нашей студии - это создавать образовательные проекты на языках народов для того, чтобы наши дети не забывали свою родную культуру, чтобы они не забывали свои корни, что очень важно".

Миссия студии "Ойуулук" (компания "Мультидитек") - создание проектов, которые способствуют духовно-нравственному воспитанию детей, а также сохранение родных языков и национальных культур через анимацию. Компания "Мультидитек" создана в 2016 году и является резидентом технопарка "Якутия". Она стала первой якутской анимационной студией, которая вошла в состав Ассоциации анимационного кино России.